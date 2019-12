Rahla rast v Aziji na račun spora glede carin

New York/Tokio, 11. decembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes nekoliko zvišali. V stalnih ugibanjih glede novih ameriških carin na uvoz kitajskega blaga se je danes tehtnica nagnila na stran tistih, ki so bolj optimistični, pravijo analitiki. Rast sicer ne velja za vodilno azijsko borzo v Tokiu.