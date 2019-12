Kralji na domačem ledu do zmage nad rangerji

Los Angeles, 11. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v domačem Staples Centru gostili New York Rangers in se veselili zmage s 3:1. Z golom in podajo se je pri kraljih izkazal Tyler Toffoli, Matt Roy je dodal dve podaji, vratar Jonathan Quick pa je zbral 29 obramb. Kapetan Anže Kopitar je tokrat ostal brez točke; enkrat je streljal na gol.