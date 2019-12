Miami brez Dragića do razburljive zmage po podaljšku

Miami, 11. decembra - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi še naprej med najboljšimi ekipami vzhoda. Tokrat so doma gostili Atlanta Hawks in čeprav so igrali brez štirih od šestih najbolje plačanih košarkarjev moštva - zaradi poškodbe dimeljske mišice je manjkal tudi Slovenec Goran Dragić -, so vknjižili novo zmago. Po podaljšku so slavili s 135:121.