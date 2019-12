Glavni indeksi na newyorški borzi končali z izgubo

New York, 10. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z izgubo. Vlagatelji naj bi tehtali mešane signale o napredku pogajanj med ZDA in Kitajsko. ZDA naj bi 15. decembra uvedle carine na kitajsko blago, a nekatere informacija kažejo, da bi se utegnil ta datum zamakniti.