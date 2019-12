Ljubljanska univerza opozarja na širjenje lažnega elektronskega sporočila

Ljubljana, 10. decembra - Univerza v Ljubljani opozarja, da so številna podjetja, ustanove in posamezniki po Sloveniji prejeli lažno elektronsko sporočilo, ki naj bi bilo poslano z elektronskega naslova rektor@uni-lj.si . Sporočilo vsebuje priponko z zlonamernim programom, zato prejemnike opozarjajo, naj je ne odpirajo.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je iz prejetega zaglavja sporočila razvidno, da gre za potvarjanje naslova pošiljatelja. "Sporočilo je bilo poslano iz sistema na IP naslovu, ki izhaja iz naslovnega IP prostora Latvije," so pojasnili in dodali, da je omenjeni IP naslov že na seznamu tistih, s katerih se izvajajo zlonamerne aktivnosti.

Prejeta datoteka vsebuje trojanskega konja vrste LokiBot, ki ima zmožnost beleženja vnosov preko tipkovnice, pridobivanja gesel, hranjenih v nameščenih spletnih brskalnikih, odjemalcih e-pošte ipd. Vse te podatke nato pošilja na oddaljeni spletni naslov.

"V primeru okužbe z omenjenim trojanskim konjem je treba sistem nemudoma izklopiti iz omrežja ter ponovno namestiti operacijski sistem. Uporabnikom, ki takšno sporočilo prejmejo, priporočamo pregled računalnika s posodobljenim protivirusnim programom, četudi priponke v sporočilu niso odpirali," so še navedli.