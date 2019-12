Finance o plačah in življenjskem standardu (11. 12.)

Ljubljana, 10. decembra - Tanja Smrekar v komentarju Kakšne plače bomo imeli prihodnje leto? piše o napovedih višjih plač za leto 2020 in hkrati višjih cen, kar ne bo pomenilo višjega standarda življenja. Avtorica argumentira, da bi se morali zgledovati po nekaterih drugih državah, kjer so davki pametneje postavljeni in delavci na boljšem položaju.