V zavetišču za zapuščene živali odprli nove prostore za živali v stiski

Ljubljana, 10. decembra - V Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana so danes odprli nove prostore, kjer so uredili novo sodobno domovanje za pse, novo upravo s predavalnico in prostore za prostovoljce. Na novo zavetišče so po besedah vodje Marka Omana čakali 14 let. Vsako leto v zavetišču sicer oskrbijo več kot 2000 zapuščenih živali.