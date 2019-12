V Tržiču intervencija zaključena, sanacija plinovoda še poteka

Tržič, 10. decembra - Intervencija v naselju Za jezom v Tržiču, kjer so v ponedeljek izmerili povečano koncentracijo zemeljskega plina, je zaključena. Evakuirani stanovalci so se lahko vrnili domov, cesta pa je samo še delno zaprta, in sicer na mestu odpravljanja napake na napeljavi, so sporočili s Policijske uprave Kranj.