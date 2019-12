Na kranjski občini kot rešitev za Laze izpostavljajo ureditev kanalizacije

Kranj, 10. decembra - Ponedeljkov požar v podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Ekol v industrijski coni Laze je znova razburil okoliške prebivalce, ki so opozorili na nevarnost ekološke katastrofe na tem območju. K aktivnostim so pozvali državo in občino. Na občini pa so izpostavili, da bi problem rešila urejena kanalizacija.