Francoska vlada bo predstavila težko pričakovano pokojninsko reformo

Pariz, 11. decembra - Francoska vlada bo danes predstavila težko pričakovano pokojninsko reformo, ki ji ostro nasprotujejo sindikati. Država je od minulega četrtka v primežu stavk in protestov. Pritisk so nasprotniki sprememb stopnjevali do zadnjega - še v torek so v državi potekali množični protesti -, a vlada ne kaže znakov popuščanja.