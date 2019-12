Newyorške borze blizu izhodišč, v središču zanimanja pogajanja med ZDA in Kitajsko

New York, 10. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele blizu izhodišč. Vlagatelji premlevajo različna znamenja o uspešnosti trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko, pri čemer še vedno niso dobili odgovora, ali bo 15. decembra v ZDA prišlo do uveljavitve novih carin na kitajsko blago ali ne.