Župani Spodnjega Podravja o sežigalnici, kmetijstvu in domu upokojencev

Ptuj, 10. decembra - Župani Spodnjega Podravja so se na današnjem kolegiju seznanili z načrti glede morebitne gradnje sežigalnice odpadkov, problematiko omejene kmetijske dejavnosti na vodovarstvenem območju ter poplavno ogroženostjo kmetijstva ob reki Dravi in njenih pritokih. Ob tem so izrazili pomisleke zaradi oddelitve koprske enote ptujskega doma upokojencev.