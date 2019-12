Na prvem srečanju Putina in Zelenskega brez preboja

Pariz/Doneck, 10. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta se v ponedeljek zvečer v Parizu sestala na prvem dvostranskem srečanju. Na vrhu normandijske četverice so se dogovorili za določene ukrepe za zmanjšanje napetosti med državama, niso pa dosegli večjega preboja za končanje pet let trajajočega konflikta na vzhodu Ukrajine.