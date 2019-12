V Tržiču poteka odkrivanje napake in sanacija plinovoda

Tržič, 10. decembra - V naselju Za jezom v Tržiču, kjer so v ponedeljek izmerili presežene koncentracije zemeljskega plina, danes poteka sanacija. Po zaprtju dotoka plina prezračujejo območje, kjer so najvišje koncentracije. Nato bodo poiskali napako in jo sanirali, je pojasnil Andrej Karlin iz Petrola, ki vodi plinifikacijo v Tržiču.