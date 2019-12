Zahodna tribuna Ljudskega vrta obnovljena do spomladi 2021

Maribor, 11. decembra - Nogometni klub Maribor je danes slovesno predal projektno dokumentacijo za obnovo zahodne tribune stadiona Ljudski vrt Mestni občini Maribor. Izbira izvajalca gradbenih del je še v teku, še vedno pa po ocenah župana Saše Arsenoviča velja, da bo tribuna obnovljena do spomladi 2021, torej še pred nogometnim evropskim prvenstvom do 21 let.