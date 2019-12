Etiopski premier ob prejemu Nobelove nagrade pozval k boju proti sovraštvu

Oslo/Stockholm, 10. decembra - V Oslu so danes slovesno podelili Nobelovo nagrado za mir, ki jo je prejel etiopski premier Abiy Ahmed. Ob prejemu nagrade je Abiy poudaril, da jo sprejema v imenu Etiopijcev in Eritrejcev, predvsem tistih, ki so se žrtvovali v imenu miru. Ob tem je pozval tudi k boju proti etničnemu nasilju in sovraštvu.