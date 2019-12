Nevarnosti zaradi plina v Orehovljah ni več

Kranj, 10. decembra - Intervencija zaradi puščanja plina v Orehovljah pri Kranju se zaključuje. Plin je zaprt in nevarnosti ni več, so sporočili s policije. Evakuirani prebivalci se bodo lahko v kratkem vrnili na svoje domove, kmalu naj bi odprli tudi šolo in cesto. Po prvih ugotovitvah je plinsko napeljavo poškodoval delovni stroj, poškodbo pa bodo sanirali.