EU nakazala Turčiji vsa dogovorjena sredstva za begunce

Bruselj, 10. decembra - Evropska unija je v celoti mobilizirala šest milijard evrov iz instrumenta za sirske begunce v Turčiji in s tem izpolnila svojo zavezo iz dogovora s Turčijo. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je ob tem izpostavil, da EU še naprej izpolnjuje svoje obljube beguncem in Turčiji, so danes sporočili iz Bruslja.