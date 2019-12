Ob podelitvi Nobelovih nagrad za literaturo v Stockholmu protesti proti Handkeju

Stockholm, 10. decembra - V Stockholmu so Nobelovi nagradi za literaturo za leti 2018 in 2019 izročili poljski pisateljici Olgi Tokarczuk in avstrijskemu pisatelju Petru Handkeju. V skladu z napovedmi proti podelitvi nagrade Handkeju pred Koncertno dvorano potekajo protesti, diplomatski predstavniki več držav nekdanje Jugoslavije pa se podelitve niso udeležili.