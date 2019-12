Celjska vrtca Ringa raja in Mavrica ponovno sprejela otroke

Celje, 10. decembra - Celjska vrtca Ringa raja in Mavrica, v katerih od oktobra oz. novembra poteka sanacija onesnažene zemlje na igrišč, sta ponovno sprejela otroke. V vrtec Ringa raja so se otroci tako vrnili v ponedeljek, v Mavrico pa takoj po jesenskih počitnicah, so za STA povedali na okoljskem ministrstvu, ki vodi sanacijska dela.