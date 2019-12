Postojnski Kovod ozavešča o pomenu pitne vode

Postojna, 10. decembra - Podjetje Kovod Postojna že nekaj let izvaja različne dejavnosti, ki bi odrasle, predvsem pa najmlajše uporabnike opominjale na to, kako pomembna je skrb za čisto okolje ter kakšen pomen in vlogo ima voda v našem življenju. Med njimi je tudi projekt škratka Vodka, ki prav danes praznuje pet let.