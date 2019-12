SOS za okolje: Koto posodobil biofilter ter uspešno ustavil širjenje neprijetnih vonjav

Ljubljana, 20. decembra - Družba Koto se v ljubljanskem Zalogu ukvarja s predelavo živalskih stranskih proizvodov. Pred leti so okoliški prebivalci tožili nad neprijetnim vonjem, ki se je širil iz obrata, a so v podjetju težavo rešili z nadgradnjo biofiltra, strogim monitoringom in komunikacijo z lokalno skupnostjo. Pritožb sedaj praktično ni več, so povedali za STA.