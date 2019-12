Za posledicami prometne nesreče umrla 76-letna peška

Celje, 10. decembra - Za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek na Ravnah na Koroškem, je danes umrla 76-letna peška. Vozišče je prečkala na prehodu za pešce, kjer je vanjo trčil voznik osebnega avtomobila. To je letošnja 26. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje in šesta na Koroškem, so sporočili s policijske uprave.