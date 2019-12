Veliko povpraševanje po vstopnicah za paraolimpijske igre

Tokio, 10. decembra - Povpraševanje po vstopnicah za olimpijske boje paraolimpijcev na igrah v Tokiu prihodnje leto je preseglo tako pričakovanja kot ponudbo, so danes sporočili organizatorji olimpijskih (24. 7. - 9. 8. 2020) in paraolimpijskih iger (25. 8. - 6. 9.). "Zanimanje je veliko in navdušeni smo," je dejal šef paraolimpijskega komiteja Andrew Parsons.