Obuti maček v SMG družinski mijauzikl za vse generacije

Ljubljana, 10. decembra - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) so na oder postavili mijauzikl Obuti maček, ki ga je po besedilu Andreja Rozmana Roze režiral Vito Taufer. Mijauzikl v svoji večplastnosti otrokom ponuja pravljičnost in dinamično dogajanje, odraslim pa duhovite besedne domislice in družbenokritične osti. Premieri bosta v soboto.