Konjiški SG Automotive v postopku prisilne poravnave

Slovenske Konjice, 10. decembra - Celjsko sodišče je na predlog uprave razglasilo začetek postopka prisilne poravnave v konjiškem podjetju SG Automotive, ki se ukvarja za razvojem in proizvodnjo elektronskih sklopov in kabelskih setov za avtomobilsko industrijo. Za upraviteljico je bila imenovana Nataša Gibičar, sodišče pa je upnike pozvalo, da prijavijo terjatve do 9. januarja.