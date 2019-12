Antetokounmpo popeljal Milwaukee do 15. zaporedne zmage

Milwaukee, 10. decembra - Giannis Antetokounmpo je v severnoameriški košarkarski ligi NBA na tekmi proti Orlando Magic dosegel 32 točk in popeljal svojo ekipo Milwaukee Bucks do 15. zaporedne zmage (110:101), s katero se je še utrdila na vrhu vzhodne konference. Antetokounmpo je iz igre metal 12:22 in k zmagi dodal še 15 skokov in osem podaj.