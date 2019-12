GS ZN z resolucijo pozvala Rusijo, naj umakne vojsko s Krima

New York, 10. decembra - Generalna skupščina Združenih narodov je v ponedeljek z 63 glasovi za in 19 proti ter 66 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki poziva Rusijo, naj umakne svojo vojsko z zasedenega ukrajinskega polotoka Krim in prekine okupacijo. Za resolucijo so glasovale članice EU, med njimi tudi Slovenija.