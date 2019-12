Evropske borze ob začetku intenzivnega tedna večinoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 9. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma nekoliko znižali. Analitiki ocenjujejo, da so bili vlagatelji zadržani ob začetku intenzivnega tedna, ki bo med drugim prinesel zasedanji osrednjih organov ECB in ameriške Federal Reserve, britanske parlamentarne volitve ter odločitev glede novih carin v kitajsko-ameriškem sporu.