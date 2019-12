Božične jaslice z Jezusom v kletki razburjajo Trumpove podpornike

Los Angeles, 10. decembra - Božične jaslice pred metodistično cerkvijo v kalifornijskem Claremontu zelo razburjajo podpornike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Marija, Jožef in novorojeni Jezus so namreč kot begunska družina zaprti vsak v svojo ločeno žičnato kletko, s čimer so želeli postavljavci jaslic opozoriti na Trumpovo politiko do nezakonitih priseljencev z juga.