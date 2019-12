Pred Knovs danes vabljeni Kozmelj, Apohal Vučkovićeva in Jordan

Ljubljana, 10. decembra - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo na današnji seji znova razpravljala o nadzoru nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja v Sovi. Na sejo so vabljeni direktor Sove Rajko Kozmelj, glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković in župan Škofljice Ivan Jordan.