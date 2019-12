Amazon prihaja v New York tudi brez državnih subvencij

New York, 9. decembra - Ameriški časnik Wall Street Journal poroča, da se tehnološka industrija, tudi spletni trgovec Amazon, z zahodne obale ZDA oz. iz Kalifornije vse bolj seli tudi v mesto New York, ki ima dobro izobraženo in usposobljeno delovno silo, transportni sistem in vse drugo, kar prebivalcem s plačo več kot 100.000 dolarjev na leto omogoča večjo potrošnjo.