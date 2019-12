Bagdad po obsodbi napada na protestih poklical na pogovore štiri zahodne diplomate

Bagdad, 9. decembra - Iraško zunanje ministrstvo je danes poklicalo na pogovore veleposlanike Nemčije, Francije, Velike Britanije in Kanade, ker so v svojih izjavah obsodili petkov napad med protesti v Bagdadu, v katerem je bilo ubitih 20 protivladnih protestnikov in štirje policisti. Po mnenju ministrstva je šlo za nesprejemljivo vmešavanje v iraške notranje zadeve.