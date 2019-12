Na odboru pozivi k povišanju plač zaposlenim v zdravstveni negi v bolnišnicah

Ljubljana, 9. decembra - Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo so na današnji seji iskali vzroke za odhode zaposlenih v zdravstveni negi iz bolnišnic. Stroka je opozorila predvsem na slabe plače in pogoje dela. Sklicatelji seje so za odhode krivili slabe razmere v zdravstvu, a poslanci LMŠ trdijo, da stanje v zdravstvu ni katastrofalno, je pa treba marsikaj postoriti.