Z novim letom bo zaživela medobčinska uprava občin Ajdovščina, Brda in Nova Gorica

Dobrovo, 9. decembra - Na skupni seji občinskih svetov Ajdovščina, Brda in Nova Gorica so svetniki potrdili ustanovitev skupne medobčinske uprave treh občin. Briška in novogoriška občina sta že prej sodelovali vse od leta 2012, letos pa se jima je pridružila še Občina Ajdovščina. Medobčinska uprava bo začela delovati z začetkom prihodnjega leta.