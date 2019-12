Opit rakun omagal po veseljačenju na božičnem sejmu

Erfurt, 9. decembra - Opit rakun se ni uspel upreti veseljačenju na božičnem sejmu v nemškem mestu Erfurt. Kosmata zverinica se je pretekli konec tedna dokopala do ostankov kuhanega vina, po uživanju božičnih radosti pa je omagala od preveč veselja. Čeprav so sprva mediji poročali, da so žival odpeljali v zavetišče, so od tam kasneje sporočili, da jo je ustrelil lovec.