Na Severnoprimorskem konec tedna huje poškodovani dve mladoletni osebi

Idrija/Dobrovo, 9. decembra - Severnoprimorski policisti so konec tedna obravnavali dve hudi poškodbi mladoletne osebe. V soboto je v Goriških Brdih otroka povozil traktor, zaradi hudih poškodb je v oskrbi v UKC Ljubljana. Že v petek zvečer pa je mladoletnik padel z balkona hiše v Godoviču in si huje poškodoval hrbtenico. Tudi njega so na zdravljenje odpeljali v UKC Ljubljana.