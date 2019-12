Izbruh vulkana na Novi Zelandiji terjal najmanj pet žrtev

Wellington, 9. decembra - Izbruh vulkana Whakaari na Novi Zelandiji je po najnovejših podatkih zahteval najmanj pet smrtnih žrtev, je potrdila novozelandska policija. Dodali so, da so razmere na otoku še preveč nestanovitne, da bi se policisti in reševalci lahko vrnili na tja. Čeprav naj bi bilo na otoku še več ljudi, ne predvidevajo, da so še živi.