Velenjski Kamerat med prazniki ne bo vozil

Velenje, 15. decembra - Brezplačen prevoz po Šaleški dolini z električnim avtomobilom za starejše od 65 let in gibalno ovirane Velenjčane, ki so ga poimenovali Kamerat, med 23. decembrom in 6. januarjem ne bo na voljo. Letos so s Kameratom opravili 584 prevozov, na mesec v povprečju več kot 50, so sporočili z velenjske občine.