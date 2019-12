V Izraelu 2. marca tretje volitve v letu dni, če do srede ne bo dogovora

Tel Aviv, 9. decembra - Največji stranki v Izraelu, sredinska Modra in bela stranka ter desni Likud, sta se dogovorili, da bodo 2. marca prihodnje leto v državi potekale tretje volitve v manj kot letu dni, če do srede ne bo dogovora o vladajoči koaliciji. Modra in bela stranka je za medije poudarila, da si bo prizadevala izogniti se dodatnim in nepotrebnim volitvam.