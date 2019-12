Odbor DZ za kmetijstvo ob aferi s čevapčiči o varni hrani

Ljubljana, 10. decembra - Člani odbora DZ za kmetijstvo so se v luči nedavne afere z nedovoljenim aditivom v čevapčičih na današnji seji vprašali, ali v Sloveniji jemo neoporečno hrano. Dobili so pritrdilen odgovor. Ob tem so upravo za varno hrano pozvali k transparentnem obveščanju javnosti o odkritih nepravilnostih, vlada pa naj poskrbi za zadostno število inšpektorjev.