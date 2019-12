Policisti med varovanjem meje na Ilirskobistriškem zasegli pištoli in nunčake

Ilirska Bistrica, 9. decembra - Policisti so v soboto pri varovanju državne meje na območju Ilirske Bistrice opravili 23 identifikacijskih postopkov. Po poročanju Primorskih novic so obravnavali pripadnike Štajerske varde. Ob tem so zasegli dve pištoli, teleskopsko palico, električni paralizator v obliki boksarja in nunčake, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.