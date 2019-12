V Gederovcih občani protestno ustavili promet

Tišina, 9. decembra - Občani Tišine so danes na pobudo tamkajšnje civilne iniciative za obnovo in ureditev državnih cest Petanjci-Gederovci in Murska Sobota-Krajna za eno uro protestno ustavili promet v krožišču v Gederovcih. Od države zahtevajo, naj uresniči obljube in načrte ter močno dotrajani in nevarni cesti takoj obnovi.