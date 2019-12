Certifikat za družbeno odgovorne delodajalce

Ljubljana, 9. decembra - Gospodarske in negospodarske organizacije bodo lahko od januarja 2020 pridobile certifikat družbeno odgovoren delodajalec. Cilj evropsko podprtega projekta je spodbuditi delodajalce, da bodo uvedli ukrepe za boljše delovne pogoje med drugim glede usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, medgeneracijskega sodelovanja in varstva pri delu.