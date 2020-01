Ob prelomu leta: Zakon in omejitve pri kreditiranju izpostavili stanovanjsko problematiko (tema)

piše Jure Bernard

Ljubljana, 3. januarja - Razprava ob osnutku novega stanovanjskega zakona in ukrepi Banke Slovenije za omejitev nevzdržnega kreditiranja prebivalstva so v letu 2019 v ospredje potisnili stanovanjsko problematiko. Ob visokih cenah za najem ali nakup stanovanja mnogi težko rešujejo to vprašanje. Država bo hkrati gradila najemna stanovanja in spodbujala nakup.