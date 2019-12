Dončić presegel rekord legendarnega Jordana, Dallas izgubil

Dallas, 9. decembra - Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 27 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki presegel rekord legendarnega Michaela Jordana po številu zaporednih tekem z vsaj 20 točkami ter po petimi skoki in podajami. To mu je uspelo na tekmi, na kateri je njegova ekipa Dallas Mavericks izgubila s Sacramentom Kings s 106:110.