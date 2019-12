Delo o hrvaško-slovenskem mejnem sporu (9. 12.)

Ljubljana, 8. decembra - Boris Šuligoj v komentarju O prežganem golažu piše o karikaturi, ki prikazuje namišljeno schengensko mejo med Slovenijo in Hrvaško, na kateri Piranski zaliv sega do Dugega otoka. Po mnenju avtorja karikatura igra na čustva ubogih Hrvatov, ki da jim Slovenci želijo ukrasti še tisti košček Jadrana in jih pustiti za evropsko železno zaveso.