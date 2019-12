Podržavnik: Najboljšim smo se spet približali

Glasgow, 9. decembra - Slovenski plavalci evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih v Glasgowu zapuščajo s šestimi finalnimi nastopi, 12 uvrstitvami do 16. mesta in 11 državnimi rekordi. "To priča, da smo dobro delali. Najboljšim smo se spet malo približali," je v oceni prvenstva za STA povedal selektor Gorazd Podržavnik.