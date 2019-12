Kranjec v boju za prve ameriške stopničke

Beaver Creek, 8. decembra - V Beaver Creeku so s precejšnjimi težavami spravili pod streho 1. vožnjo drugega veleslaloma sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. Najhitrejši je bil domačin Tommy Ford (1:16,40). Na drugem in tretjem mestu sta Norvežana Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,20) in Henrik Kristoffersen (+0,23). Žan Kranjec je zasedel peto mesto (0,71).