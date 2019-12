V Savdski Arabiji odpravili ločene vhode za moške in ženske v restavracijah

Rijad, 9. decembra - Moški in ženske bodo poslej v Savdski Arabiji v restavracije in kavarne lahko vstopali skozi isti vhod. Savdsko ministrstvo za občinske in podeželske zadeve je v nedeljo sporočilo, da so odpravili dolgoletni sistem ločenih vhodov. Nova ureditev bo veljala tudi za prizorišča za poroke ter zabaviščne centre, poroča nemška tiskovna agencija dpa.